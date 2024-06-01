Теймур Мусаев о прямых и косвенных последствиях изменения климата

В рамках 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялся стратегический "круглый стол" на тему "Изменение климата и здравоохранение: глобальное видение совместных действий". На мероприятии выступил глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Как сообщили в субботу Day.Az в минздраве Азербайджана, поприветствовав участников мероприятия, министр отметил, что в настоящее время человечество сталкивается с прямыми и косвенными последствиями изменения климата.

"За последние десятилетия частота экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи и ураганы, увеличилась. Эти климатические явления оказывают косвенное влияние на качество воздуха, воды и возможности землепользования", - сказал Т.Мусаев.

По его словам, количество заболеваний, связанных с изменением климата, продолжает расти.

Министр с сожалением отметил, что осведомленность медицинских работников о влиянии изменения климата на здоровье человека не находится на должном уровне: "Предлагается включить предмет "Изменение климата и здравоохранение" в образовательные программы. Кроме того, Академия ВОЗ может сыграть ключевую роль в создании онлайн-платформы для обеспечения непрерывного образования в области изменения климата и здоровья. Помимо этого, эксперты общественного здравоохранения подчеркнули важность распространения информации о влиянии изменения климата на физическое и психическое здоровье среди сообществ".

Выступая на заседании "круглого стола", Т.Мусаев отметил, что системы здравоохранения вносят значительный "вклад" в выбросы углекислого газа: "Для смягчения отрицательного воздействия новых климатических проблем необходима комплексная трансформация системы здравоохранения. Однако ряд вопросов, таких как соблюдение нормативных требований, финансовые ограничения, культурное сопротивление, остаются серьезными проблемами в реализации концепции "Зеленые больницы" и здоровые города".

Подчеркнув, что в Азербайджане 2024-й год объявлен "Годом солидарности во имя "зеленого" мира", он сообщил, что ряд мероприятий, организованных в текущем году на национальном и глобальном уровне, посвящен негативным последствиям изменения климата: "Несмотря на то, что Азербайджан является богатой нефтью страной, он всегда привержен "зеленой" повестке дня. Наглядным тому подтверждением является тот факт, что в ноябре текущего года в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29".

В своем выступлении Т. Мусаев подчеркнул важность финансовой поддержки развивающимся странам, особенно менее развитым и малым островным государствам. Он выразил уверенность в том, что четырехлетнее председательство в Движении неприсоединения позволит Азербайджану сыграть роль в согласовании позиций как развитых, так и развивающихся стран относительно Новой коллективной количественной цели COP29 в Баку.

"Во избежание наихудшего сценария воздействия климата на здоровье людей, призываю мировое сообщество действовать быстро и решительно", - сказал в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

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