Как долго продлится ветренная погода?

Обнародована фактическая погода на 19:00 1 июня.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове согласно оранжевому предупреждению максимальная скорость северо-западного ветра составляет 27 м/с, в Нафталане 22 м/с.

Напомним, что Национальная гидрометеорологическая служба ранее выдала оранжевое предупреждение в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых районах, а в отдельных местах - желтое. В Геранбое, что соответствует желтому предупреждению, скорость ветра составляет 19 м/с.

Ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до второй половины дня 2 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!