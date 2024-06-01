В парке Центра Гейдара Алиева состоялся Детский фестиваль

В парке Центра Гейдара Алиева в Международный день защиты детей - 1 Июня состоялся Детский фестиваль.

Как сообщает Day.Az, на фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева, Центром Гейдара Алиева и министерством науки и образования, дети разных возрастных групп смогли выбрать развлечения по своему интересу, эффективно провести свободное время и продемонстрировать свои таланты.

Во время фестиваля парк Центра был разделен на зоны по темам и видам развлечений. Здесь детям, которые являются главными героями дня, были представлены интересные и разнообразные развлекательные и познавательные программы.

В детском фестивале также приняли участие дети наших героев, погибших за Родину, воспитанники детских домов Баку, дети с синдромом Дауна.

В исполнении юных талантов на сцене в специально отведенной для детей зоне была представлена ​​концертная программа. На сцене выступили танцевальный ансамбль "Жемчужины Азербайджана", Ансамбль песни и танца "Мои цыплята" Центра развития детей и молодежи, воспитанники Агентства социальных услуг, Танцевальный ансамбль "Небо", Детский музыкальный театр "Улыбка", Танцевальный ансамбль "Зирвя", члены Центра развития детей и молодежи №3 и Детской школы искусств №3.

В экологической зоне, созданной министерством экологии и природных ресурсов и Социально-экологическим центром (СЭМ) "ЭкоСфера", была организована образовательная программа для детей, приуроченная к "Году солидарности во имя зеленого мира" и COP29, которая пройдет в Азербайджане, и в формате конференции "pre-COP29" были организованы "круглый стол", викторина и интерактивные игры на темы изменения климата и экологического мониторинга. Были продемонстрированы экологические мастер-классы "Вторая жизнь для отходов", стартапы по "зеленой" энергетике, а также роль дронов и роботов в защите окружающей среды.

В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни среди молодежи также было уделено внимание созданию зон для различных видов спорта в парке Центра. На этих площадках Федерацией настольного тенниса Азербайджана были проведены тренировки и соревнования по настольному теннису среди детей, детям была предоставлена ​​возможность принять участие в соревнованиях по шахматам, футбольных мастер-классах, продемонстрировать свои навыки и умения.

Каждый ребенок хочет сыграть своего любимого персонажа. В связи с этим маленькие посетители смогли с помощью "Фейс-арта" украсить свои лица персонажами из различных картинок и мультфильмов.

Аниматоры создали героев мультфильмов и организовали для детей путешествие в мир сказок, знакомство с любимыми героями и веселье вместе с ними.

В зоне, отведенной для уличного искусства Street art, дети также рисовали на асфальте. Автомобильная федерация Азербайджана провела для детей тренинги по правилам дорожного движения, а также организовала ралли мини автомобилей в парке Центра Гейдара Алиева.

Бакинский книжный центр и Детская библиотека имени Ф.Кочерли провели встречу с авторами детской литературы и час чтения для детей.

На археологической зоне дети проводили условные поиски, находили из-под песка различные модели археологических находок, изучали их.

В зоне "Сафари-тур" стало возможным путешествие в мир животных, ознакомление детей с моделями диких животных сафари и обучение с помощью интерактивных игр.

На фестивале также действовала "зона Playstation", к которой проявила интерес молодежь.

О здоровье дети не забыли и в Международный день защиты детей. Больница Liv Bona Dea, которая будет работать в парке, провела бесплатную проверку зрения для детей.

Таким образом, парк Центра Гейдара Алиева был предоставлен детям как место развлечения и творчества, им были подарены незабываемые моменты.