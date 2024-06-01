Дорожная полиция обратилась к водителям

По информации Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Апшеронском полуострове с 1 до вечера 2 июня объявлено оранжевое предупреждение из-за ветреной погоды, тогда как в других регионах, наряду с ветром, местами пройдут дожди, в горных районах будет идти мокрый снег.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам движения в связи с нестабильной погодой.

Дорожная полиция просит водителей снизить скорость, максимально соблюдать дистанцию, учесть, что в дождливую погоду дороги бывают скользкими, проконтролировать исправность стеклоочистителей и фар.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!