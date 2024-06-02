Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 июня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем 28-33° тепла.Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в отдельных горных районах возможны переменные дожди, ливни, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 15-20° тепла.

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