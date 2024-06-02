На побережье Каспия в Баку состоялось праздничное открытие Cirсus Sea Breeze

На побережье Каспийского моря в Sea Breeze Resort состоялось праздничное открытие Cirсus Sea Breeze, сообщает Day.Az.

Цирковой шатер со зрительным залом вместимостью на 1250 мест и 13-метровым манежем расположился в Sea Breeze на живописной площадке в зоне Луна-парка, который также начал работать в этот день.

Первое шоу циркового представления - международная программа "Легенды Монте-Карло" с участием артистов одного из самых престижных цирковых фестивалей в мире прошла в Международный день защиты детей и носила благотворительный характер. На открытие были приглашены около тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Основателями проекта стали владелец города-курорта Sea Breeze Resort, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и всемирно известный артист цирка, обладатель престижных международных наград, в том числе циркового "Оскара", Аллахверди Исрафилов, которые прошли по красной дорожке и разрезали красную ленту, пригласив гостей на шоу.

Эмин Агаларов подчеркнул, что очень рад и счастлив реализовать столь значимый проект, который был создан с "чистого листа", за три недели.

"Аллахверди Исрафилов привез сюда цирковой шатер и профессиональную команду. Я думаю, этот цирк будет уникальным дополнением к Sea Breeze и порадует зрителей яркими представлениями. У меня есть еще одна отличная новость - мы сейчас активно занимаемся проектированием первого дельфинария в Sea Breeze, в Азербайджане", - отметил Эмин Агаларов.

Аллахверди Исрафилов отметил, что над проектом работала большая команда, чтобы успеть порадовать детей на 1 июня.

"Мы порадуем зрителей яркими представлениями с участием именитых цирковых артистов. Программа получилась очень интересной с различными жанрами циркового искусства европейского уровня, и мы будем продолжать развивать уникальные шоу для зрителей всех возрастов. Наша цель развитие циркового искусства в Азербайджане, формирование национальных артистов, и также будем организовывать международные фестивали", - сказал Аллахверди Исрафилов.

Директор проекта Cirсus Sea Breeze Нарулла Султанов отметил, что в цирковом шоу принимают участие около сорока артистов из Германии, Беларуси, России, Украины, Кубы и Азербайджана.

"В прошлом сезоне Бакинский государственный цирк посетило 110 тысяч человек. Впервые цирковое шоу будет проводиться в летний сезон. Это первый полустационарный цирк в Баку, где будут представляться международные программы. Билеты от 10 до 30 манатов, будет по два сеанса, а иногда и по три. Приглашаем всех на наши замечательные представления", - сказал Нарулла Султанов.

В Circus Sea Breeze царила ностальгическая атмосфера шапито, где полосатый цирковой шатер манит зрителей издалека, воздушные акробаты и гимнасты выступают без страховки, а близость зрителей к арене усиливает впечатление. В программе "Легенды Монте-Карло" участвовали артисты знаменитого фестиваля, призеры международных фестивалей: братья Калашниковы со знаменитым шоу "Диаболо", воздушные гимнастки Анна Леон из Германии и Елена Блотская из Беларуси, клоун Роман Бойко, Наталья Спиридонова с фантастическим шоу хулахупов, украинский акробатический дуэт Flash и многие другие.

Артисты программы "Легенды Монте-Карло" с 8 июня по 1 сентября очаруют и детей, и взрослых сложными акробатическими трюками, виртуозным жонглерским мастерством, настоящей магией и впечатляющей эквилибристикой. А великолепные карабахские скакуны, покорившие своим выступлением публику Виндзорского королевского конного шоу, продемонстрируют под управлением настоящих джигитов невероятную скорость и грацию.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн

https://iticket.az/ru/events/kids/circus-legends-of-monte-carlo

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