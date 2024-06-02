https://news.day.az/society/1665132.html На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости
На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости
Из-за туманной погоды на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что в ряде горных и предгорных районов из-за дождливой и туманной погоды ночью и утром 3 июня видимость на автодорогах страны снизится до 500-1000 м.
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