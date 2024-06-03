Памяти Эльмиры Сулеймановой

Автор: Лейла Таривердиева

Сорок дней назад ушла из жизни Эльмира Теймуровна Сулейманова - первый омбудсман Азербайджана и прекрасный человек, оставивший свой след в судьбах многих людей. Она прожила яркую жизнь, насыщенную событиями, и выполнила свою миссию до конца.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев никогда не ошибался в своих решениях. Пригласив в 2002 году на пост уполномоченного по правам человека правозащитницу и ученого Эльмиру Сулейманову, он, как всегда, попал в точку. На тот момент она уже успела обратить на себя внимание своей активной деятельностью в женском движении, в которое влилась в 1988-м.

Профессор Эльмира Сулейманова была замечательным ученым-химиком, доктором наук, и на протяжении всей своей жизни она не изменила ни научной, ни педагогической деятельности, несмотря на огромную общественную нагрузку. В ее трудовой книжке значилась только одна запись - Институт нефтехимических процессов имени Ю.Г.Мамедалиева Академии Наук. Именно здесь она начала свою трудовую деятельность 25 апреля 1959 года и проработала ровно 65 лет - до последних дней своей жизни. На ее счету десятки изобретений, в том числе использование нефтепродуктов в парфюмерии. Так, в 70-е годы прошлого века на этой основе были созданы духи "Мой Азербайджан" и "Восточные напевы". Эльмира Сулейманова подготовила десятки кандидатов и докторов наук. Она автор более 200 научных работ в области нефтехимии и около 40 изобретений.

В 1994 году она создала первый отечественный научно-практический центр по правам женщин в Азербайджане "Женщины и развитие", который через четыре года успешно представил свою работу в США. Она с головой ушла в общественную работу, сполна реализовав себя и в этой ипостаси. Созданный ею центр впоследствии был преобразован в организацию по защите прав женщин и детей и в 1998 году получил специальный консультационный статус в Экономическом и социальном совете ООН. В том же году Рочестерский Университет (США) признал Эльмиру Сулейманову одной из "100 женщин-героинь мира" в области защиты прав женщин.

Эльмира Сулейманова стала первым омбудсманом Азербайджана, имея за плечами уже немалый опыт правозащитной деятельности и работы с людьми. Поэтому ей не составило особого труда сразу включиться в работу, несмотря на то, что в обществе пока не было четкого представления о том, кто такой омбудсман и в чем суть его деятельности.

Наверное, это была судьба. И для нее, и для тех многих, с кем она столкнулась на жизненном пути.

Те, кто знал Эльмиру Сулейманову лично, кому она помогала, о ком заботилась и даже журналисты, общавшиеся с ней, вспоминают об Эльмире ханум как о личности большой силы, очень надежном человеке, которому можно довериться и поверить. Доверие других людей это одно из тех достижений, которыми вправе гордиться любой человек, а заслужить доверие не только по должности, но и по характеру - это дорогого стоит. Это та привилегия, которую можно заслужить исключительно многолетним тяжелым трудом.

Чтобы защищать чужие права, нужно обладать повышенным чувством справедливости. Омбудсман это не обычный чиновник, им не может быть тот, кому все равно и кто защищает чьи-то права только по долгу службы и в определенное трудовым законодательством время с перерывом на обед. Омбудсман работает с самыми уязвимыми слоями населения - с теми, кто попал в беду или потерял надежду на справедливость. И нельзя сказать, на каком фланге этого "фронта" было труднее всего.

Ее заслуги признавали даже те, кто критически подходил к ее деятельности. Она была внимательна и сострадательна, а главное - ненавидела показуху. Лучшей наградой для нее были теплые слова и слезы радости на глазах людей, которым помогла. Каждый вышедший на свободу, каждая воссоединенная семья, каждая спасенная жизнь - это и было высшей наградой за труд, часто остававшийся невидимым для большинства.

700 человек получили свободу благодаря ходатайствам Эльмиры ханум. Это серьезный показатель эффективности ее работы, а также доверия к ней не только граждан, но и органов власти. Ее заслуги были отмечены орденами "Шохрат", "Шараф", "За службу Отечеству", ей была присуждена Персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики. На международном уровне ее тоже знали и уважали. В ее копилке были Орден Заслуг перед Республикой Польша, Международная премия Мира и международный диплом "Известный представитель интеллигенции XXI века".

Она всегда относилась к созданному ею в Азербайджане институту омбудсмана как к родному детищу и внимательно следила за его работой и после ухода с поста, будучи заместителем председателя Совета старейшин республики. Она искренне радовалась, видя успехи нынешнего уполномоченного по правам человека Сабины Алиевой.

У Эльмиры ханум было тончайшее чувство юмора, ее слегка ироничную улыбку, запечатленную на многих фотографиях, невозможно забыть. Она была высокообразованна, очень консервативна в стиле одежды, прекрасно владела иностранными языками, объездила почти весь земной шар и при этом никогда не смотрела на людей свысока.

Между тем, она не была в общении легким человеком.

Сама Эльмира ханум говорила о себе: "Относительно характера скажу так: женщине, находящейся на руководящем посту, хорошо бы, конечно, удерживать в своем характере баланс женственности и твердости. Но, каюсь, лично я этого сделать не сумела. Будучи максималисткой, всегда считаю, что любую работу можно выполнить быстрее и лучше. Большую часть суток я провожу на работе, а поздно вечером прихожу домой - и снова сажусь за свои бумаги. А утром к девяти - снова на работу".

Близкие Сулеймановой отчасти соглашаются с этой ее презентацией самой себя. Невозможно нести такой тяжелый груз, если позволить себе расслабиться и сбавить темп. Любая деятельность требует отдачи, а правозащитная особенно. Взявший на себя защиту прав человек перестает принадлежать самому себе и, в определенной степени, даже своей семье. Основное свое время она тратила на помощь нуждающимся в ее содействии - семьям шехидов, раненым, вынужденным переселенцам, и очень многим помогла.

Большинство знали Эльмиру ханум как волевого человека, требовательного к себе и другим, как защитницу, готовую прийти на помощь. Омбудсман должен быть хорошим психологом и правоведом. Защита прав это тяжелый труд - душевный и эмоциональный. Ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям, говорила Эльмира Сулейманова в одном из интервью: "Я просто не имею на это права, так как любую ситуацию должна рассмотреть со всех сторон, прежде чем принять то или иное решение. Для любого человека важно иметь большое самообладание, а для омбудсмана оно вообще должно стать основой характера. Иначе он просто не справится со своей миссией".

Но был у нее один центр притяжения, где ей не приходилось усмирять эмоции и ставить чувства на тормоза. Это - семья. Как рассказывают близкие Эльмиры ханум, она обожала внуков и совершенно растворялась в правнуках. Она была скупа на эмоции. Единственной слабостью ее были внуки и правнуки. Рождение каждого из двух правнуков становилось для нее настоящим подарком небес. Во всяком случае, так она это воспринимала. Она всегда находила время для внуков, а правнуки были для нее чем-то особенным, даже священным. Это были главные люди в ее жизни. До последнего своего вздоха она думала и беспокоилась о них.

Стать прабабушкой доводится не каждому. Счастье прожить такую яркую жизнь тоже выпадает не каждому. А прожить ее ради других - это миссия. Эльмире Сулеймановой часто удавалось то, что другим казалось совершено неразрешимой проблемой. Сама же она считала, что все люди способны творить чудеса. "Надо только не забывать, что каждый из нас тоже способен сделать что-то подобное - каждый по-своему"...

Allah rəhmət eləsin!