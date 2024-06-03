В двух районах Баку не будет газа

Сегодня в двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что 3 июня с 10:00 будет прекращена подача газа в поселке Бакиханова Сабунчинского района в связи с расчисткой подземного газопровода, а также в поселке Ени Рамана, а с 11:00 - в поселке Алят Гарадагского района в связи с проведением испытаний среднего давления газопроводов с помощью воздушного компрессора.

В связи с данными работами возникнут перебои в газоснабжении улиц Нефтчиляр, Н.Исмайылова, Сюльх в поселке Бакиханова Сабунчинского района, ряда улиц в поселке Рамана, а также в поселке Алят Гарадагского района.

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