В Азербайджане будут реализованы меры занятости для безработных.

Как сообщает в понедельник Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О занятости", которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

Согласно изменению, целевые программы в целях обеспечения занятости лиц, имеющих особые потребности в социальной защите и испытывающих трудности с трудоустройством, предусматривают финансирование создания рабочих мест за счет средств страхования от безработицы органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти в порядке, установленном настоящим законом.

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