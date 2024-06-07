В этих районах Баку не будет газа

В связи с предстоящими ремонтно-восстановительными работами с 10:00 7 июня планируется приостановка газоснабжения в шести районах Баку.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Временное отключение газа затронет Хазарский район (улицы Насими, Сабира, Хагани, Вагифа Мирзоева, жилые массивы поселка Бина - "Бина совхозу", "Мехрибан гоншулар" и "Гурджустанлылар", а также 23 нежилые зоны), Бинагадинский район (поселок Баладжары, квартал Мараза, улицы Натаван, Насими, А.Гасымова, Ю.Гусейнова и Р.Исмайылова), Насиминский район (улицы А.Магеррамова, Мир Джалала, 20 Января, Г.Сеидзаде, Г.Алиева, Р.Мамедова, а также улицы около Московского проспекта), Ясамальский район (ЖК Main), Гарадагский район (поселки Коргёз, Шонгар, АЗНС, Гызылдаш) и Сабунчинский район (улицы Г.Джавида, Ахундзаде, А.Джафарова, Араслы, Сюльх, А.Пери, Г.Балакишиева, Н.Исмайылова).

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