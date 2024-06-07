Обнародована фактическая погода на 9:00 утра 7 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Было отмечено, что погодные условия на территории страны были стабильными, преимущественно без осадков.

Максимальная температура воздуха составила 33-36 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 35 - в Нахчыванской АР, 35-39 - в Аранских районах, 25-29 - в горных районах, до 16 градусов - в высокогорье.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!