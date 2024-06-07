Утверждено разделение по зонам деятельности в Зангезурском национальном парке
Кабинет министров утвердил "Разделение территории Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева по зонам деятельности, где применяются отдельные режимы особой охраны".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно документу, разделение территории Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева по зонам деятельности, где применяются отдельные режимы особой охраны, следующее:
1. Зона, в которой применяется правовой режим особой охраны (заповедник) - 15652,53 га.
2. Зона применения регулируемого режима хозяйственной деятельности - 26997,87 га.
3. Зона туризма и рекреации - 124,82 га.
4. Зона обслуживания туристов и других - 4,40 га.
5. Хозяйственно-производственная зона для обеспечения деятельности Национального парка - 0,23 га.
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