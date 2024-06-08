У жителя Бейлагана изъяли наркотики

У задержанного в Бейлагане мужчины обнаружено большое количество героина и марихуаны.

Об этом Day.Az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел

Было отмечено, что сотрудники Бейлаганского районного отдела полиции задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков Вюсала Азимова. При нем было обнаружено около 9 килограммов героина и марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Азимова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по факту продолжается.

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