https://news.day.az/society/1666644.html У жителя Бейлагана изъяли наркотики - ФОТО
У жителя Бейлагана изъяли наркотики - ФОТО
У задержанного в Бейлагане мужчины обнаружено большое количество героина и марихуаны.
Об этом Day.Az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел
Было отмечено, что сотрудники Бейлаганского районного отдела полиции задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков Вюсала Азимова. При нем было обнаружено около 9 килограммов героина и марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Азимова избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование по факту продолжается.
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