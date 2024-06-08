Порадует ли завтра погода?

Обнародован прогноз погоды на 9 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако в некоторых частях полуострова ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем ​​- 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 40-50% днем.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможны ливни, грозы и град. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем ​​- 30-35° тепла, а в горах ночью - 8-13° тепла, днем ​​- 15-20° тепла.

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