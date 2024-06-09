Ливневые дожди нанесли ущерб хозяйствам в Загатальском районе

В результате ливневых дождей, выпавших в южной части села Юхары Тала Загатальского района, вышла из берегов реки Дейирманчай, протекающая по внутренней части.

Как сообщает Day.Az, в результате нанесен серьезный ущерб частным хозяйствам, ряду объектов инфраструктуры села.

Хозяйство жителя села Мовледдина Гурбаналиева расположено в верхней части села. Река Дейирманчай протекает через его двор. Отметив, что впервые в жизни столкнулся с таким стихийным бедствием, Гурбаналиев сказал: "Вечером в овраги выпало такое количество осадков, что в результате паводковые воды затопили дворы".

По словам М.Гурбаналиева, в его хозяйстве паводковые воды уничтожили около 25 молодых пчелиных семей. В результате стихийного бедствия он понес убытки в размере 15-20 тыс. манатов, отмечает фермер.

Как сообщил председатель сельского муниципалитета Эльдар Ганзаев, с вечера машины и техника районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и управления ирригационных систем проводят работы по очистке территории.

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