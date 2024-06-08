Объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана объявила желтое предупреждение на 9 июня в связи с ожидаемой в стране ветреной погодой.

Как сообщили Day.Az в службе, скорость ветра в Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Джалилабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Гаджигабуле, Гёранбое, Дашкесане, Агдаме, Тертере, Барде, Шеки, Гахе, Загатале, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Мингячевире временами будет достигать 13,9-20,7 м/с.

Ветреная погода в стране сохранится с перерывами до 10 июня.

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