https://news.day.az/society/1666971.html В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС - ФОТО
В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС - ФОТО
В Тертерском районе проходит церемония прощания с майором Бахышлы Бахышом Эльшан оглу, погибшим в результате удара молнии на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).
Как сообщает в понедельник Day.Az, в церемонии прощания принимают участие чиновники района и ГПС, члены семьи шехида, его боевые товарищи, жители района.
После завершения церемонии он будет похоронен на сельском кладбище Исмаилбейли Тертерского района.
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