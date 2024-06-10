В Гяндже произошел инцидент со стрельбой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел днем на выезде из города.

Стрельба произошла в автомобиле VAZ-2106. Находящийся в автомобиле человек выстрелил в сидящего за рулем, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Сообщается, что погиб житель Самухского района Мехрадж Асадов, 1998 г.р.

В Гянджинскую городскую прокуратуру поступила информация о том, что 10 июня около 15:00 в результате выстрела из огнестрельного оружия погиб человек.

Как сообщили АПА в Гянджинской городской прокуратуре, расследованиями было установлено, что перед городским автовокзалом между Захидом Сарыевым, 1994 г.р. и его коллегой Мехраджем Асадовым, 1998 г.р. произошел спор, в результате Сарыев умышленно убил М. Асадова, выстрелив из огнестрельного оружия.

По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по ст.120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, ведется следствие. Захид Сарыев задержан в качестве подозреваемого.

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