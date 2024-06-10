эвакуированы более 20 человек - ФОТО

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в квартире на ул. А.Джалилова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место были привлечены соответствующие силы МЧС и Бакинского регионального центра.

Было установлено, что возгорание произошло в электропроводке в шахте многоквартирного жилого дома и существует высокий риск его распространения.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось в короткие сроки потушить и предотвратить более серьезные последствия.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 27 жильцов дома, в том числе 6 несовершеннолетних. Пострадавших нет.

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