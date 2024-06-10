Автобусные маршруты Ханкенди-Лачин, Ханкенди-Барда, Ханкенди-Малыбейли и Ханкенди-Шуша выставляются на конкурс

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) в рамках мероприятий, связанных с повышением качества пассажирских перевозок, выставляет на конкурс междугородние и межрайонные автобусные маршруты Баку-Зангилан, Баку-Лачин, Мингячевир-Лачин, Горадиз-Лачин, Ходжалы-Лачин, Ханкенди-Лачин, Ханкенди-Барда, Ханкенди-Малыбейли, Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Шуша, Нафталан-Суговушан.

Об этом сообщили Day.Az в AYNA.

Конкурс проводится в соответствии с "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением №52 Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Документы до 17:00 9 июля будут приниматься в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (адрес: город Баку, улица Г. Мамедова, 5; контактное лицо: Эльсевяр Гадимов, телефон: 050-855-53-55, электронная почта: [email protected]).

Отметим, что наряду с основными автобусами, на конкурс должны быть представлены и резервные.

Предложения претендентов будут рассмотрены комиссией по 5 лотам, в направлениях Баку-Лачин (дорога Победы), Баку-Лачин (дорога Барда-Агдам), Баку-Зангилан (село Агалы), Мингячевир-Лачин и Горадиз-Лачин 26 июля; Ханкенди-Барда, Ходжалы-Шуша, Ханкенди-Шуша и Ханкенди-Малыбейли по 4 лотам - 30 июля; в направлениях Ханкенди-Лачин, Ходжалы-Лачин, Нафталан-Суговушан по 3 лотам - 2 августа.

Междугородные (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) маршрутные линии представляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и комфорта обслуживания в сфере пассажирских перевозок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!