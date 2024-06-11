В Азербайджане запретят браки между близкими родственниками.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенном изменении в Семейный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей.

В законопроекте представлены предложения по расширению числа обстоятельств, когда не допускается заключение брака. Это, в частности, касается браков между кровными родственниками, так как очень высок риск генетических заболеваний у детей, рожденных в таких браках.Именно в целях решения этой проблемы в статье 12 Семейного кодекса (обстоятельства, препятствующие заключению брака) устанавливаются новые нормы, не допускающие заключения брака между близкими родственниками, а также между братьями и сестрами, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку, между имеющими биологическое родство дядей и племянницей брата (сестры), между тетей и племянником брата (сестры).

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