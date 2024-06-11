Новоназначенный ректор Военного института Внутренних войск МВД Азербайджана

Эльчин Али оглу Мамедов назначен ректором Военного института Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Day.Az представляет досье новоназначенного ректора.

Эльчин Мамедов родился в Джебраильском районе.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 марта 2023 года он был награжден медалью "За Родину".

Эльчин Мамедов командовал №-ской воинской частью Внутренних войск, расположенной на территории Габалинского района.

30 августа 2023 года он был назначен начальником Высшей военной школы Внутренних войск МВД.

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