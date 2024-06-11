https://news.day.az/society/1667419.html Новоназначенный ректор Военного института Внутренних войск МВД Азербайджана - Досье
Новоназначенный ректор Военного института Внутренних войск МВД Азербайджана - Досье
Эльчин Али оглу Мамедов назначен ректором Военного института Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Day.Az представляет досье новоназначенного ректора.
Эльчин Мамедов родился в Джебраильском районе.
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 марта 2023 года он был награжден медалью "За Родину".
Эльчин Мамедов командовал №-ской воинской частью Внутренних войск, расположенной на территории Габалинского района.
30 августа 2023 года он был назначен начальником Высшей военной школы Внутренних войск МВД.
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