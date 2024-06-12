В одном из районов Баку возникнут перебои в подаче газа

Сегодня в трех жилых массивах Гарадагского района столицы возникнут перебои в подаче газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Было отмечено, что 12 июня в связи с ремонтными работами будет временно прекращена подача газа в поселок Гобустан Гарадагского района, а также в жилые массивы Кётал и Шихлар.

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