Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

В районах осадков в основном не ожидается. В горных и предгорных районах возможны линви. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 19-24 ° тепла.

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