COP29 также направлена на решение проблем здравоохранения.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на ежегодном глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего" в Баку, проводимом в преддверии COP29.

Он отметил, что изменения климата серьезно влияют на здоровье людей.

"Последствия изменений климата усиливаются. Мы должны стремиться к более устойчивому будущему", - добавил замминистра.

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