Страны должны работать вместе, чтобы бороться с изменением климата

Чтобы бороться с изменением климата, страны должны работать вместе, проявлять солидарность.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель COP28 Меджид Аль Сувайди в своем видеообращении к участникам глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего" в Баку, который ежегодно проводится в преддверии COP.

Он отметил, что реализация финансирования в сфере здравоохранения имеет важное значение.

"Для этого мы должны работать вместе", - добавил Меджид Аль Сувайди.

Отметим, что в Баку начал работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP. Цель саммита - способствовать сохранению и расширению достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

Саммит, собрав глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития, будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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