Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 32-37° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, днем в некоторых местах возможны дожди.

Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 19-24 ° тепла.

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