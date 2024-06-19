https://news.day.az/society/1669206.html Пожар на территории родильного дома локализован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар на территории родильного дома локализован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар, зарегистрированный на территории родильного дома в Сабаильском районе столицы, локализован.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что на площади 50 квадратных метров сгорели бытовые и древесные отходы.
15:26
В Баку около родильного дома № 5 в поселке Баилово Сабаильского района произошел пожар.
Как сообщает Day.Az, на место происшествия была привлечена бригада пожарных МЧС.
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