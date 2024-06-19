Пожар на территории родильного дома локализован

Пожар, зарегистрированный на территории родильного дома в Сабаильском районе столицы, локализован.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на площади 50 квадратных метров сгорели бытовые и древесные отходы.

15:26

В Баку около родильного дома № 5 в поселке Баилово Сабаильского района произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия была привлечена бригада пожарных МЧС.

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