Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

18 июня в 15:30 в результате пограничных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории обслуживания пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была пресечена контрабанда 11 кг 350 гр марихуаны из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении ГПС.

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