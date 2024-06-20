https://news.day.az/society/1669333.html Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
18 июня в 15:30 в результате пограничных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории обслуживания пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была пресечена контрабанда 11 кг 350 гр марихуаны из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении ГПС.
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