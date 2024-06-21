В Баку вернутся дожди?

Кратковременные дожди местами ожидаются в Баку и на Абшеронском полуострове 22 июня. В некоторых частях полуострова возможны ливни и грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются ливни и грозы. Местами осадки будут интенсивными и обильными, возможен град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами будет наблюдаться туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-34° тепла, в горах - ночью 11-16°, днем 18-23° тепла.

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