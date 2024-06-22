В какой части Баку появится новая линия метро?

В настоящее время продолжается строительство одной станции метро, а в будущем новые линии будут проложены на таких территориях Баку, как Ени Ясамал, Бинагади, Ени Рамана, Шихов и ряде других.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, одним из важнейших вопросов также является разделение проектов "зеленой" и "красной" линий, что положительно повлияет на решение транспортной проблемы в пригородных районах столицы.

Б.Мамедов отметил, что в Бакинском метрополитене продолжается процесс запуска на линию новых современных поездов: "В течение года будут доставлены еще 35 новых вагонов. Кроме того, в метро станет возможным оплачивать проезд банковскими картами", - добавил он.

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