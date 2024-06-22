https://news.day.az/society/1669933.html Утвержден порядок подключения строительных объектов к системам водоснабжения
Утвержден порядок подключения строительных объектов к системам водоснабжения
В Азербайджане утвержден порядок подключения объектов строительства к системам водоснабжения и водоотведения.
Как сообщает в субботу Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров Азербайджана.
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