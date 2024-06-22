https://news.day.az/society/1670004.html На освобожденных территориях Азербайджана впервые пройдет форум НПО
На освобожденных территориях Азербайджана впервые пройдет форум НПО
В Зангиланском конгресс-центре 24 июня начнет работу Форум сотрудничества азербайджанских НПО, организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций совместно с Азербайджанским национальным форумом НПО.
Как сообщает Day.Az, в форуме примут участие представители около 200 общественных объединений, пройдут панельные дискуссии по темам "НПО Азербайджана: результаты и цели", "Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении", "COP29 и движение за солидарность во имя зеленого мира".
Форум продлится два дня.
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