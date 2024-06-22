На освобожденных территориях Азербайджана впервые пройдет форум НПО

В Зангиланском конгресс-центре 24 июня начнет работу Форум сотрудничества азербайджанских НПО, организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций совместно с Азербайджанским национальным форумом НПО.

Как сообщает Day.Az, в форуме примут участие представители около 200 общественных объединений, пройдут панельные дискуссии по темам "НПО Азербайджана: результаты и цели", "Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении", "COP29 и движение за солидарность во имя зеленого мира".

Форум продлится два дня.

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