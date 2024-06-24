В этих районах Баку не будет газа

В Сабунчинском, Хатаинском, Наримановском и Гарадагском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Согласно информации, ограничения в подаче газа будут введены сегодня с 10:00 на время ремонтно-установочных работ.

Перебои затронут жилые массивы "Каменный карьер" ("Даш кярханасы"), "Субтропик совхоз" и "Маштага-Гюльчюлюк" в поселке Маштага Сабунчинского района, улицы Джаваншира, Гадира Мамедова, Рамиза Гулиева, Садыгджана в Хатаинском районе, проспект Зии Буниятова в Наримановском районе, поселки Сангачал, Азимкенд, Умбакы и жилые комплексы "Йол эвляри" и "Баг эвляри" в Гарадагском районе.

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