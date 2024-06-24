https://news.day.az/society/1670157.html Новые кадры из Кяльбаджара - ВИДЕО
Новые кадры из Кяльбаджара - ВИДЕО
После того как наступает лето в горах начинается сезон яйлагов (летних пастбищ).
Как передает Day.Az, в настоящее время на кяльбаджарском яйлаге можно увидеть цветущие луга, баранов и ягнят, а также пастухов.
Фермер Амираслан Аббасов отметил, что в свое время здесь располагалось хозяйство его дедушки, однако затем их семья была изгнана с родных земель.
На данный момент фермер вместе с двумя своими сыновьями продолжает дело своих предков.
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