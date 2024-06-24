Новые кадры из Кяльбаджара

После того как наступает лето в горах начинается сезон яйлагов (летних пастбищ).

Как передает Day.Az, в настоящее время на кяльбаджарском яйлаге можно увидеть цветущие луга, баранов и ягнят, а также пастухов.

Фермер Амираслан Аббасов отметил, что в свое время здесь располагалось хозяйство его дедушки, однако затем их семья была изгнана с родных земель.

На данный момент фермер вместе с двумя своими сыновьями продолжает дело своих предков.

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