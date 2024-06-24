Имена убитых в результате перестрелки в Баку полицейских - ФОТО
Как сообщалось ранее, сегодня в Баку были убиты одно гражданское лицо и три полицейских.
Как сообщает в понедельник Day.Az, министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало имена убитых полицейских.
Это капитан полиции Мамедов Эльдениз, сержанты полиции Агаев Махир и Гейдаров Мирали.
Отметим, что 24 июня в поселке Шувалан Хазарского района города Баку неоднократно судимый Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу (1986 года рождения), находящийся в розыске, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при задержании.
В попытке предотвратить ответные меры сотрудников полиции, преступник прикрывался членами своей семьи и, используя сложившуюся ситуацию, открыл огонь из охотничьего ружья марки "Ланкастер", убив одно гражданское лицо и трех полицейских.
В результате продолжающихся мер Р.Аллахвердиев был обезврежен сотрудниками полиции.
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