Состоялась церемония прощания с погибшими в ходе перестрелки в Баку полицейскими

Состоялась церемония прощания с полицейскими, погибшими в поселке Шувалан Хазарского района города Баку в ходе операции по задержанию лица, находившегося в розыске.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в церемонии прощания приняли участие руководство и личный состав МВД Азербайджана.

Погибшие сотрудники полиции - капитан полиции Эльданиз Мамедов, сержанты полиции Махир Агаев и Мирали Гейдаров будут похоронены сегодня.

Отметим, что 24 июня в поселке Шувалан Хазарского района города Баку неоднократно судимый Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу (1986 года рождения), находящийся в розыске, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

В попытке предотвратить ответные меры сотрудников полиции, преступник прикрывался членами своей семьи и, используя сложившуюся ситуацию, открыл огонь из охотничьего ружья марки "Ланкастер", убив одно гражданское лицо и трех полицейских.

В результате продолжающихся мер Р.Аллахвердиев был обезврежен сотрудниками полиции.

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