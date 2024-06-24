Когда азербайджанские паломники вернутся из хаджа на родину?

Первая группа азербайджанских паломников вернется на родину 26 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заведующий отделом внешних связей и ответственный за электронную систему хаджа Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири.

По его словам, в первой группе будет 180 паломников.

В.Джахангири добавил, что последняя группа азербайджанских паломников вернется на родину 1 июля.

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