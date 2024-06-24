https://news.day.az/society/1670253.html Когда азербайджанские паломники вернутся из хаджа на родину?
Когда азербайджанские паломники вернутся из хаджа на родину?
Первая группа азербайджанских паломников вернется на родину 26 июня.
Как передает Day.Az, об этом сообщил заведующий отделом внешних связей и ответственный за электронную систему хаджа Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири.
По его словам, в первой группе будет 180 паломников.
В.Джахангири добавил, что последняя группа азербайджанских паломников вернется на родину 1 июля.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре