В Лянкяране в доме произошел пожар, погибла 90-летняя женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано в районе села Гирдани. Информация о пожаре в двухэтажном 16-комнатном доме, расположенном на территории села, поступила в Лянкяранскую пожарную часть. На место срочно выехали спасатели, техника и живая сила Южного регионального центра МЧС.

В течение короткого времени пожар был локализован. При тушении пожара в одной из комнат был обнаружен труп Аджабназ Аскерали гызы Аскеровой 1934 года рождения.

Место происшествия было осмотрено сотрудниками правоохранительных органов.

Тело направлено на экспертизу.

По факту проводится расследование в районной прокуратуре.

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