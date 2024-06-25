В результате сильного селя, который неоднократно проходил по Гусарчаю, размылся берег реки, а в Губе обрушилась асфальтированная дорога.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, асфальтированной дорогой, проложенной вдоль водного канала, питающего Самур-Абшеронский канал, пользуются жители ряда сел Губы и Хачмаза. Обрушение произошло на двух участках дороги, где наблюдалось интенсивное движение.

В результате размыва берега реки также возникла опасность для опоры высоковольтной линии электропередачи.

В настоящее время тяжелая техника Губинского управления ирригационных систем работает над изменением направления воды в русле реки.

После снижения уровня воды в реке будут проведены берегоукрепительные работы.

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