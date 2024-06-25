В Азербайджане в два раза уменьшается размер стипендии лицам, привлекаемым к профподготовке

Размер стипендии лицам, привлекаемым к профессиональной подготовке, уменьшается в 2 раза.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О занятости", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, лицам, привлекаемым к профессиональной подготовке по направлению органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, будет предоставлена стипендия в размере 50 процентов от минимальной месячной заработной платы, установленной органом (структурой), определяемой соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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