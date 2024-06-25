В Азербайджане объявлено «желтое» и «оранжевое» предупреждение в связи с ветреной погодой

В связи с ветреной погодой, ожидаемой в некоторых районах Азербайджана 26-27 июня, объявлено "желтое" и "оранжевое" метеорологическое предупреждение.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в соответствии с "желтым" предупреждением, в большинстве регионов скорость ветра составит 13.9-20.7 м/с.

В Гяндже, Нафталане, Мингячевире, Ордубаде, Товузском, Дашкесанском, Шамкирском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Евлахском, Гёйчайском, Зардабском, Сальянском, Сабирабадском, Ширванском, Гаджигабульском, Нефтчалинском, Хызинском, Гобустанском, Джабраильском, Джалилабадском, Лянкяранском районах в соответствии с "оранжевым" предупреждением скорость ветра составит 20,8-28,4 м/сек.

В соответствии с "оранжевым" предупреждением ожидается, что в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 26 июня до утра 27 июня скорость ветра составит 20,8-28,4 м/с.

В такую ветреную погоду рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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