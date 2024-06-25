Установлены правила функционирования закрытых распределительных сетей.

Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно решению Кабмина, полномочия регулятора, предусмотренные "Правилами функционирования закрытых распределительных сетей", осуществляются Агентством по регулированию энергетических вопросов до 1 июля 2028 года.

Данное решение вступает в силу с 1 июля 2025 года.

Правила функционирования закрытых распределительных сетей

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