Изменился порядок формирования Совета по координации научных исследований

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о Совете по координации научных исследований".

Как сообщает Day.Az, Совет по координации научных исследований будет создан министерством науки и образования и функционировать на общественных началах.

Количество и состав членов Совета будет утверждаться министерством науки и образования.

До сих пор Совет по координации научных исследований создавался Кабинетом министров.

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