https://news.day.az/society/1670658.html Изменился порядок формирования Совета по координации научных исследований
Изменился порядок формирования Совета по координации научных исследований
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о Совете по координации научных исследований".
Как сообщает Day.Az, Совет по координации научных исследований будет создан министерством науки и образования и функционировать на общественных началах.
Количество и состав членов Совета будет утверждаться министерством науки и образования.
До сих пор Совет по координации научных исследований создавался Кабинетом министров.
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