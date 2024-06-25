Расширены полномочия "Азеркосмоса"

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в Устав юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)".

Как сообщает Day.Az , согласно изменениям, "Азеркосмос" также является юридическим лицом публичного права, выполняющим функции национального космического оператора.

В то же время в сферу деятельности "Азеркосмоса" вошли:

- осуществлять координацию национальной деятельности в космическом пространстве и технический надзор за этой деятельностью;

- представлять в ООН в порядке, предусмотренном договором "О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, в том числе Луны и других небесных тел", сведения о космических объектах, зарегистрированных в государственном реестре космических объектов, а также о снятии таких космических объектов с орбиты;

- координировать орбитальные позиции, связанные с ними радиочастоты, а также спутниковые сети с министерством в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "Об утверждении Регламента радиосвязи Международного союза телекоммуникаций и заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи";

- организация спутниковых систем и телекоммуникационных спутниковых сетей внутри страны и за рубежом через телекоммуникационные спутники Азербайджанской Республики, а также зарубежных стран;

- осуществлять прием исходной информации с внешнего космического объекта, эксплуатируемого иностранным космическим оператором (уполномоченным им иностранным юридическим лицом), не имеющим филиала или представительства в Азербайджанской Республике, по утвержденным министерством показателям непосредственно через наземную станцию в Азербайджанской Республике;

- в случае невозможности управления космическим объектом, зарегистрированным в государственном реестре космических объектов, космическим оператором, осуществлять вместо него временное управление космическим объектом (предоставляется его собственником) в целях безопасности космического полета в соответствии с договором "О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, в том числе Луны и других небесных тел".

Если до сих пор в обязанности "Азеркосмоса" входило принятие мер по учету космических объектов Азербайджанской Республики, то сейчас в обязанности "Азеркосмоса" будет входить принятие мер по формированию, ограничению (обременению), переходу и прекращению прав собственности и иных вещных прав субъектов космической деятельности на космические объекты и их регистрации в государственном реестре космических объектов.

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