Идентифицированы останки еще 20 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне

Идентифицированы останки еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что в результате мероприятий, осуществляемых экспертной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Агентства по разминированию, Института археологии и антропологии НАНА, представленной в Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан, установлены личности еще 20 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

"25 июня рабочая группа Государственной комиссии организовала встречу с семьями пропавших без вести лиц, в ходе которой им была предоставлена подробная информация и даны ответы на вопросы о лицах, чьи судьбы были прояснены. В настоящее время совместно с соответствующими государственными органами проводится необходимая работа по организации захоронения останков этих лиц. Общественности будет предоставлена в связи с этим дополнительная информация", - говорится в сообщении.

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