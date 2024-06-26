Фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на 10: 00 26 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых местах временами шли дожди, в отдельных местах - ливни. Западный ветер местами периодически усиливался.

25 июня около 17:11 часов в селе Сунду Гобустанского района выпал град диаметром 15 мм. Град также выпал в Огузском, Хачмазском, Загатальском, Ширванском районах.

26 июня около 8:00-8:30 утра в результате ливней прошли сели в реке Кюрмюкчай, протекающей по территории Гахского района, а также в реке Демирапаранчай, протекающей по территории Габалинского района.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 37 градусов, в Нахчыванской АР - 36, в низменных районах - 38, в горных районах - 28 градусов.

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