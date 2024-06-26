Какой будет погода в Азербайджане завтра?
Обнародован прогноз погоды на 27 июня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди и грозы.
Есть вероятность ливней. Сильный северо-западный ветер утром сменится умеренным северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем 25-28° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90 %, днем 50-55%.
В районах Азербайджана местами ожидаются ливни, грозы, град, в высокогорных районах ночью выпадет снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся.
Западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11 ° тепла, днем 13-18 ° тепла.
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