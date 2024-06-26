В Кишчае, Шинчае и Агсучае наблюдается сель

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 15:00 26 июня в стране наблюдаются нестабильные погодные условия.

В Дашкесане, Гядабее, Гяндже, Гёйгеле, Шамкире, Губе, Гусаре, Гахе (Сарыбаше), Шамахы, Габале, Загатале, Гобустане, Халтане, Хачмазе, Гёйчае, Зардабе, Шабране, Алтыагадже, Лерике, Ярдымлы наблюдается гроза, идут переменные проливные дожди.

Согласно "желтому" метеопредупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Огузе и Нефтчале максимальная скорость ветра составляет 15-20 м/с.

В Шамахинском районе выпал град - в селе Арчиман - диаметром 4-5 мм, в селе Чухурюрд - диаметром 10 мм, а в Гядабейском и Дашкесанском районах - диаметром 12 мм.

В результате проливных дождей в реках Кишчай, Шинчай и Агсучай наблюдается сель.

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